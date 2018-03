Des effets peu désirables des portables sur nos interactions sociales révélés

En étudiant l'effet des smartphones sur les interactions sociales en face à face, des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique ont constaté que les personnes qui utilisaient leurs appareils lors d'un dîner entre amis ou en famille s'amusaient moins que ceux qui ne le faisaient pas.

«Aussi utiles que soient les smartphones, nos résultats confirment ce que beaucoup d'entre nous soupçonnaient probablement déjà», a déclaré Ryan Dwyer qui a dirigé cette recherche.

D'après lui, lorsque les participants à cette étude utilisaient leurs portables quand ils passaient du temps avec des personnes qui leur tenaient à cœur — ils appréciaient moins ces moments, rapporte le site UBC News.

Pour mener cette étude, les chercheurs ont demandé à plus de 300 personnes d'aller dîner au restaurant avec des amis ou des membres de leur famille. Certaines d'entre elles devaient garder leurs portables sur la table, d'autres non. Après le dîner, on leur a posé une série de questions, notamment sur leur perception du repas.

Les participants qui avaient eu le droit de garder leur téléphone à portée de main se sentaient plus distraits, ce qui a réduit leur plaisir à passer du temps avec leurs amis et leur famille (environ un demi-point de moins sur une échelle de sept), ont constaté les chercheurs.

Ils se sont également légèrement ennuyés, ce que les chercheurs ont décrit comme surprenant.

«Nous avions prédit que les gens s'ennuieraient moins lorsqu'ils auraient accès à leur téléphone portable, parce qu'ils pourraient se divertir s'il y avait une période d'accalmie dans la conversation», a déclaré M. Dwyer.

Dans une deuxième étude menée avec plus de 100 personnes, les participants ont reçu un questionnaire cinq fois par jour sur leur smartphone pendant une semaine pour savoir comment ils se sentaient et ce qu'ils faisaient depuis 15 minutes.

Les chercheurs ont observé la même tendance que dans la première expérience : les participants ont déclaré apprécier moins leurs interactions sociales en face à face lorsqu'ils avaient leur portable.

Elizabeth Dunn, principal auteur de l'étude, a déclaré que ces résultats s'inscrivaient dans le contexte des débats en cours sur les effets des smartphones sur la santé publique.

«Une découverte importante de la recherche sur le bonheur est que les interactions en face à face sont extrêmement importantes pour notre bien-être quotidien", a déclaré Mme Dunn. "Cette étude nous montre que, si vous avez vraiment besoin de votre portable, il ne va pas vous tuer si vous en servez. Mais il y a un avantage réel et tangible à mettre votre portable de côté lorsque vous passez du temps avec vos amis et votre famille».