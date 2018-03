Les chercheurs conseillent le «chien-parler» pour mieux s’entendre avec votre animal

Les chercheurs de l’Université de York ont établi le ton qu’il faut adopter en s’adressant à un chien pour créer des liens plus intimes avec votre animal de compagnie.

The Telegraph relate, en se référant à une recherche qui a été publiée dans la revue Animal Cognition, que les chercheurs de l'Université de York en sont venus à la conclusion qu'avec les chiens, il faut parler comme avec les bébés, en les cajolant et en utilisant des surnoms.

© Sputnik. Kirill Kallinikov Quelles sont les personnes que les chiens mordent le plus souvent?

Les chercheurs ont effectué une série de tests avec des chiens adultes, les plaçant en présence d'une personne dont le discours était axé sur l'animal et contenait des phrases telles que «tu es un bon chien» et «on va se promener?», puis d'une autre personne dont le discours n'avait aucun lien avec le chien.

Ensuite, les animaux ont été autorisés à choisir avec qui ils voulaient interagir physiquement.

L'équipe a constaté que non seulement les chiens accordaient plus d'attention à la personne utilisant un «chien-parler», mais qu'ils étaient motivés à l'idée de passer plus de temps avec l'individu qui leur avait parlé de la sorte.

«Nous avons constaté que les chiens adultes étaient plus enclins à vouloir interagir et à passer du temps avec la personne qui utilisait un discours axé sur le chien avec un contenu lié au chien, qu'avec celle dont le message était sans lien avec le chien», a déclaré Alex Benjamin, étudiant en doctorat au département de psychologie de l'université de York.

Les universitaires espèrent que leur recherche sera utile aussi bien pour les propriétaires d'animaux que pour les vétérinaires et les secouristes.