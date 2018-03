Inde: attention aux léopards égarés! (vidéo)

Un léopard sauvage qui s’était égaré dans les quartiers résidentiels de la ville indienne d’Indore, au centre du pays, a provoqué une panique générale, selon Times of India.

Le chaos a régné vendredi matin dans la ville indienne d'Indore où un léopard s'était égaré dans ses quartiers résidentiels.

Selon Times of India, après la découverte du fauve les habitants ont fait venir la police, une équipe de fonctionnaires forestiers et l'administration locale du zoo. Ils ont tenté de le bloquer avec un filet dans une maison en construction, mais l'animal a réussi à s'évader et a blessé un homme.

Quelques heures plus tard, le gros chat a été endormi avec des tranquillisants avant d'être remis en liberté.