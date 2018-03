Des enfants introduits dans la cage d'un lion en Arabie saoudite (vidéo)

Le festival Jeddah Spring a failli se solder par une tragédie. Heureusement, le pire a été évité. Dans le cadre de l'événement, des enfants ont été admis à jouer avec un lionceau de six mois dans sa cage sous la surveillance de son dresseur.

Or, l'animal a tenté de jouer son propre jeu: à un moment, il a coincé une petite fille contre les barreaux, s'est levé sur ses pattes postérieures et lui a attrapé la tête avec ses pattes antérieures, sous les cris effrayés du public.

© AFP 2018 Jean-Christophe Verhaegen Voilà ce qui arrive quand on prend un lion pour un chat domestique (vidéo)

Le dresseur a heureusement réussi à sauver l'enfant des pattes du lion. Selon le site d'informations Al Marsad, elle est saine et sauve. «Le lionceau n'avait que six mois et ses griffes lui avaient été retirées», indique le site.

Conséquence de cet incident, le déroulement du festival a été suspendu. Le dresseur du lion a été interrogé par les forces de l'ordre.

La vidéo de l'attaque est vite devenue virale sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes accusent les organisateurs du festival d'avoir négligé la sécurité des enfants.