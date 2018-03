Un retraité australien tient tête à un requin

Un sexagénaire de l'État australien de Victoria a échappé aux mâchoires d'un requin géant grâce à ses deux poings et à son short de bain rose vif.

Un Australien de 69 ans est parvenu à faire fuir le requin qui s'était approché de lui en le frappant à mains nues, rapportent les médias locaux.

Rob Crossland, habitant de l'État de Victoria, était en train de se baigner dans la mer à une centaine de mètres du rivage lorsqu'il a été attaqué par un squale de 3,5 mètres de long.

«D'abord, j'ai vu sa nageoire, il dessinait des cercles non loin de moi avant de se diriger directement vers moi», raconte M.Crossland.

Le sexagénaire a alors plongé la tête sous l'eau et s'est mis à frapper le requin précisément au museau chaque fois qu'il s'approchait de lui. Le carnivore a fait six ou sept tours et a, à chacune de ses approches, reçu des coups de poing. Puis il a laissé le nageur en paix.

Selon le retraité, outre sa maîtrise de soi, c'est son short de bain rose vif qui l'a aidé à éviter la mort: grâce à ses vêtements, le squale se serait enfin rendu compte qu'il n'avait pas affaire à un simple phoque.