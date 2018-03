Une actrice X fait une proposition aussi surprenante qu’inattendue à Donald Trump

© AP Photo/ Matt Sayles Une actrice X change de position sur ses relations avec Trump

La «bataille» entre l'actrice porno connue sous le nom de Stormy Daniels et Donald Trump, avec qui elle aurait eu des relations sexuelles en 2006, se poursuit. La star américaine a notamment proposé au dirigeant des États-Unis de rendre l'argent que son avocat lui aurait donné pour acheter son silence.

Selon une lettre envoyée par Mme Daniels à la justice, elle compte rembourser cette somme au plus tard le 16 mars, relate The New York Times.

L'avocat personnel de M.Trump, Michael Cohen, a confirmé l'avoir payée 130.000 dollars en février dernier, mais a refusé à plusieurs reprises pour quelles raisons exactement.

Plus tôt, Stormy Daniels a porté plainte contre le Président américain afin d'annuler l'accord de confidentialité sur leurs relations sexuelles signé en 2016.

En janvier dernier, Stormy Daniels a brisé le silence sur ses relations avec Donald Trump datant de 2006. À l'époque, le Président était déjà marié et son fils n'avait que trois mois, relate le journal InTouch Weekly.

L'actrice avait accordé une interview à ce sujet en 2011, mais ses révélations n'ont été rendues publiques que maintenant. D'après Stephanie Clifford, ils se sont rencontrés en 2006. Leur relation a duré un an. L'actrice a décidé d'y mettre un terme après que Donald Trump a refusé de la faire tourner dans son show The Apprentice.