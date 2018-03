Une croix énigmatique au-dessus de l’Antarctique fait fantasmer les complotistes

Le service cartographique de Google montre une croix rouge mystérieuse au-dessus de l’Antarctique chaque fois que l’on essaye de prendre connaissance du temps qu’il y fait. Certains utilisateurs l’interprètent à leur façon et proposent des théories du complot des plus farfelues à ce sujet.

Plusieurs internautes estiment que la société Google chercherait à dévoiler le mystère qui plane autour d'une zone mystérieuse de l'Antarctique et à envoyer des signes à la communauté internationale. En guise de preuve, ils se réfèrent à une vidéo complotiste en la matière publiée sur YouTube.

Ainsi, expliquent les internautes, si l'on se sert du service cartographique Google Earth, que l'on choisit l'Antarctique et que l'on souhaite prendre connaissance du temps qu'il fait dans la région, le logiciel nous montrera une énorme croix rouge au-dessus du continent.

Certes, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un simple bug interne du logiciel. Au demeurant, les partisans des théories du complot n'ont pas tardé à l'interpréter à leur façon.

À les en croire, Google chercherait à nous montrer le déplacement d'une zone énigmatique, à nous inviter directement à résoudre ce mystère. Certains vont encore plus loin et affirment qu'il s'agit du point de largage d'une civilisation extraterrestre. Néanmoins, nombreux sont ceux qui en doutent fortement et tournent en dérision ces théories pour le moins farfelues.