Trois puissants signaux «extraterrestres» détectés en Australie

«Des aliens» frappent à notre porte? Des sursauts radio rapides d’une puissance considérable et dont la nature demeure inconnue ont été enregistrés par des astronomes à Melbourne, en Australie.

Des chercheurs ont détecté trois sursauts radio rapides très lumineux et puissants à Melbourne, en Australie, relate le site d'information The Sydney News

Le premier a été capté le 1er mars par l'équipe de Breakthrough Listen, un projet qui vise à détecter une vie intelligente extraterrestre.

Les deux autres, ceux du 9 et du 11 mars, ont été enregistrés par des chercheurs de l'Université de technologie Swinburne.

Le signal découvert le 9 mars est 4,5 fois plus lumineux que celui considéré comme le plus brillant dans le Fast Radio Burst Catalogue (le catalogue des sursauts radio rapides). Le catalogue en question est rédigé par le Netherlands Institute for Radio Astronomy.

Les sursauts radio rapides, qui ont été décelés pour la première fois en 2007, sont des sursauts d'ondes radio qui ne durent que quelques millisecondes. Depuis, leur nature reste toujours inconnue.