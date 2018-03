Hillary Clinton perd l'équilibre sur les marches d'un un palais indien (Vidéo)

La visite d'Hillary Clinton au palais de Jahaz Mahal dans la ville indienne de Mandu a de nouveau attiré l'attention de la presse sur l'état de santé de l'ancienne secrétaire d'État américain.

Dans la vidéo publiée par The American Mirror, Hillary Clinton descend les marches du palais en s'accrochant au bras de son assistant. Tout d'un coup, elle perd l'équilibre et glisse sur une marche. Un autre homme est allé rapidement à son secours. Elle a continué à descendre les marches avant de glisser de nouveau quelques secondes plus tard. Elle a ensuite enlevé ses sandales et a continué sa descente sans autre incident.

La santé d'Hillary Clinton est devenue une source de spéculation pendant la campagne présidentielle de 2016, après qu'elle a été filmée perdant l'équilibre, incapable de monter à bord de son véhicule sans l'aide de deux gardes du corps lors d'un événement commémoratif du 11 septembre à Manhattan. Bien que son médecin ait alors affirmé que l'ancienne secrétaire d'État était apte à assumer la fonction présidentielle, ces images ont amené certains à remettre en question sa capacité à poursuivre la campagne.