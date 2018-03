Les faits mémorables de la vie de Stephen Hawking

Le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking, spécialisé sur les trous noirs et qui a tenté de percer les mystères les plus complexes de l’Univers, est décédé ce mercredi à l’âge de 76 ans. Retour sur les faits les plus remarquables de sa vie.

Prisonnier de son fauteuil roulant, le scientifique Stephen Hawking, connu aux quatre coins du monde, notamment pour son livre «Une brève histoire du temps», est mort ce mercredi. Mais cet astrophysicien, atteint de la maladie de Charcot, a aussi reçu l'engouement d'admirateurs grâce à sa vie hors du commun et ces citations mémorables.

Stephen Hawking est né à Oxford le 8 janvier 1942. Depuis l'enfance, il s'est intéressé à la science. Il s'inscrit à l'université d'Oxford pour étudier les mathématiques. Mais il s'avère que cette discipline n'était pas proposée, Hawking choisit ainsi la physique.

En 1963, quand il avait 22 ans, on a diagnostiqué à Hawking la SLA (sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot). Les médecins ont alors estimé qu'il ne lui restait que deux ou trois ans à vivre. Pourtant, leurs prévisions se sont avérées fausses.

«Il semblait un peu absurde de faire mon travail de recherche parce que je ne comptais pas vivre assez longtemps pour finir mon doctorat. Cependant, à mesure que le temps passait, la maladie semblait ralentir. J'ai commencé à comprendre la relativité générale et à faire des progrès dans mon travail», a écrit le scientifique dans son autobiographie.

En dépit de sa maladie, Hawking a fait d'énormes progrès dans la science. Pour ses résultats spectaculaires, il est devenu l'un des plus jeunes membres élus de la Royal Society en 1974, a été fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 1982, et est devenu Compagnon d'Honneur en 1989.

Hawking a fortement contribué au développement de la cosmologie et à l'invention en 1975 de la théorie d'évaporation des trous noirs. Ce processus a reçu le nom de «rayonnement de Hawking».

Son livre «Une brève histoire du temps», tiré à 10 millions d'exemplaires, a été traduit en 20 langues. Hawking est aussi l'auteur des bestsellers «Trous noirs et bébés univers et autres essais» et «L'univers dans une coquille de noix».

En outre, l'astrophysicien continuait de vivre très activement: il était père de trois enfants, il faisait du yoga, enseignait, faisait des interventions et communiquait avec les gens à l'aide d'un synthétiseur vocal informatique.

Le scientifique a été connu pour ces citations frappantes sur de nombreux sujets. Par exemple, il disait qu'en réalité l'Homme devait avoir peur non pas des robots mais du capitalisme.

«Si les machines produisent tout ce dont nous avons besoin, le résultat dépendra de comment les choses seront réparties. Tout le monde peut jouir d'une vie de loisirs luxueux si la richesse produite par la machine est partagée, ou la plupart des gens peuvent finir terriblement pauvres si les propriétaires de machines arrivent à faire pression contre la redistribution des richesses. Jusqu'ici, la tendance semble être pour la deuxième option, grâce à la technologie, les inégalités croissent.»

Il a en outre parlé de la vie extraterrestre…

«Si les extraterrestres nous rendent visite un jour, je pense que le résultat sera semblable à ce qui s'est produit quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique, un résultat pas vraiment positif pour les Indiens.» (Dans le documentaire Into The Universe, The Discovery Channel, 2010)

…de la perfection:

«Sans imperfection, vous et moi n'existerions pas.» (Dans le documentaire Into The Universe, The Discovery Channel, 2010)

… ou encore de sa célébrité:

«Le désavantage de ma célébrité c'est que je ne peux aller nulle part sans être reconnu. Cela ne sert à rien de porter des lunettes de soleil et une perruque. Le fauteuil roulant me trahit.» (Interview à la télévision israélienne, décembre 2006)