Toc-toc-toc! Ce voisin étrange qui donne froid dans le dos à Bangkok (vidéo)

Un habitant de Bangkok a été surpris de voir qu’il y avait quelqu’un… dans un mur de sa maison. Tout a commencé par des bruits étranges provenant de l’intérieur. Pris d’un coup de panique, il a appelé les pompiers, et pour cause! Il s’est avéré que ce voisin inopportun était bien plus grand et surtout plus dangereux que ce propriétaire.