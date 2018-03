«Chevauchement d'univers parallèles»: une vidéo d’un train mystérieux stupéfie le Web

Une vidéo montrant un «train fantôme entrant dans une station et s'arrêtant comme s'il ramassait des passagers avant de repartir» filmée soit disant en Chine rend perplexe les internautes qui évoquent une «pauvre âme de train» tandis que d’autres disent que cela a eu lieu en Russie ou qu’il s’agit d’un fake. À vous d’en juger.

Des internautes du monde entier se creusent la tête à cause d'une vidéo postée sur la chaîne YouTube The Hidden Underbelly 2.0 le 14 mars et visionnée depuis environ 700.000 fois.

Selon la légende de l'étrange vidéo, les faits auraient eu lieu le 10 mars 2018 dans une station de métro dans la ville chinoise de Baotou.

«Lorsque les agents de sécurité de la station ont regardé les caméras de surveillance, ils ont remarqué que ce train fantôme entrait dans la station et s'arrêtait comme s'il ramassait des passagers avant de repartir. Ma source a dit qu'au cours des 12 années qu'elle travaille là-bas, elle n'avait jamais vu rien de pareil auparavant et qu'elle espère ne plus jamais le faire…», lit-on dans la description du spot.

La vidéo montre un train quasi transparent s'arrêter dans une station et repartir après quelques secondes.

Certains internautes ont exprimé dans les commentaires leur étonnement et voire leur effroi.

«Un train fantôme»

«Cela signifie qu'il y a un paradis pour les trains»

«Une pauvre âme de train»

D'autres personnes ont affirmé qu'il s'agissait d'une vidéo montée. Il y en a eu également qui ont supposé que les faits s'étaient déroulés dans le métro de Moscou.