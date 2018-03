Une bagarre à l’arme blanche entre un homme et un crabe (vidéo)

Aussi incroyable qu’impressionnante, une véritable bataille entre un homme et un crabe, tous les deux munis d’un couteau, a été filmée en vidéo et publiée sur les réseaux sociaux où elle fait un carton depuis quelques jours.

Et voilà une histoire qui risque de vous surprendre et pour cause car vous ne verrez certainement pas cela tous les jours! Un Brésilien a filmé sa lutte avec un crabe, chacun étant armé…d'un couteau.

La vidéo de cet affrontement a été partagée sur sa page Facebook.

Sur la vidéo, on voit un crabe qui se déplace dans l'évier en tenant dans sa pince un couteau. Visiblement amusé, son adversaire le pointe avec son couteau à lui. Après une bagarre «acharnée» dont on ignore les motifs, le crabe capitule en jetant son arme et en levant ses pinces.

La vidéo a suscité un vif intérêt des internautes. Certains estimaient qu'après une telle bagarre, le Brésilien devrait offrir la liberté au courageux crustacé.