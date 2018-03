Faites l’amour, pas la guerre: un gros chat arrête à sa manière une bagarre (vidéo)

La vidéo d'un chat a enflammé la Toile après qu'il a pu arrêter in extremis une bagarre entre ses congénères par un moyen pour le moins original.

La Toile a vu la publication d'une vidéo où un gros matou réussit à couper court à une dispute.

Sur les images, on peut voir que deux félins se font face, prêts à se lancer à l'attaque. Et lorsque la bagarre est sur le point d'éclater, voici qu'arrive un troisième chat.

Mais au lieu de prendre parti et de s'ingérer dans le conflit, il… se couche sur le flanc et «désarme» ainsi les deux bagarreurs. Ces deux derniers oublient tout de suite leurs problèmes et se séparent.