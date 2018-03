Après un an de jeûne, le plus long serpent sur terre avale un cerf (Vidéo)

Sur une vidéo impressionnante publiée sur YouTube, on voit le moment où le plus long serpent du monde attrape un cerf et l'avale goulûment, mangeant ainsi un repas qui le maintiendra pour une année entière, relate The Mirror.

Un python réticulé géant est aussi large qu'un humain. Il est capable d'attraper et d'avaler un crocodile.

La scène se passe en Indonésie. Le serpent sur la vidéo n'avait pas mangé depuis près d'un an. Il est parti à la recherche d'un repas assez nourrissant pour conserver ses forces pour l'année suivante.

Sous une couverture de ténèbres, l'énorme prédateur traquait sa proie au bord de la jungle.

Le serpent utilise un camouflage efficace qui lui permet de se faufiler dans l'herbe vers les cerfs, d'ailleurs très méfiants.

S'étant approché, il attaque soudainement le cerf avec ses puissantes mâchoires. Le serpent enroule alors ses spirales mortelles autour de la créature de 30 kg, l'étouffant en quelques minutes.

Le cerf est si gros que le serpent doit sortir sa trachée de sa bouche pour éviter d'étouffer en l'avalant, ce qui prendra plusieurs heures. Son cœur et son foie s'accroissent de près de 40%, ce qui lui donne le pouvoir de dissoudre ensuite l'animal en une semaine.