Quand les drones ne servent pas qu’à la guerre en Irak (vidéo)

Alors que les drones sont de plus en plus souvent utilisés par les armées du monde entier, il n'est pas toujours obligatoire que ces appareils servent exclusivement à des fins militaires.

Ainsi, en Irak, les fans d'appareils volants sans pilote se lancent dans des compétitions par équipes, comme en témoigne cette vidéo filmée par Sputnik:

Omar Faleh, 42 ans, a raconté à l'agence que les amateurs de drones contrôlés se retrouvent chaque semaine pour partager leurs idées et expériences. Pour manipuler ces engins, on a besoin de trouver des endroits avec de l'asphalte de bonne qualité mais sans trop de bâtiments et lignes électriques.

Avant de prendre part à des compétitions, les appareils doivent subir des améliorations. «D'abord, il faut augmenter la puissance du moteur. Pour ce faire, on ajoute une batterie ou un moteur supplémentaire», explique l'interlocuteur de l'agence.

Les prix des appareils utilisés par les amateurs irakiens varient de 250 à 1.500 dollars. Les drones sont achetés soit en Irak, soit par internet. Les compétitions attirent toujours de nombreux passants, surtout des enfants et des… policiers qui veulent s'assurer que les drones ne sont pas équipés de caméras.