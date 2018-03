Une famille australienne sauvée de l'inondation par son golden retriever

L'incident a eu lieu dans la ville de Kearns située dans l'État du Queensland. La famille Wilson composée de Genna et de ses deux filles a été réveillée par les aboiements de leur chien Rusty.

Le golden retriever inspiré a donné l'alerte vers minuit, lorsque leur maison a commencé à être inondée. Genna, qui avait d'abord sous-estimé le danger, s'est mise à nettoyer le plancher. Ensuite, lorsqu'elle a jeté un regard par la fenêtre, elle a compris qu'il fallait immédiatement quitter la maison.

«J'ai pris mes enfants, notre chat et notre chien et je me suis enfuie », a raconté l'Australienne. Quelques heures plus tard, leur maison s'est trouvée complètement inondée. Il n'y a eu que deux canoës de sauvés.

Genna espère se faire rembourser pas sa compagnie d'assurances. Elle a dit avoir offert à son chien un nouveau collier et un bon repas pour le récompenser de sa clairvoyance.