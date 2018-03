15 personnes empoisonnées par une substance toxique dans un hôpital US

Des signes d'intoxication, tels que des maux de tête, des nausées, de la toux, ont été signalés chez 15 personnes à la suite d'une fuite de phénol dans le centre médical JenCare situé en banlieue de Chicago, fait savoir FOX News. Leur état de santé actuel n'est pas précisé.

Selon le média, cette substance chimique, utilisée lors de certains traitements médicaux ainsi que dans le but d'éliminer des bactéries, aurait été renversée dans une salle destinée à effectuer des examens de santé.

Les employés de l'établissement ont immédiatement appelé des pompiers. Denis O'Halloran, capitaine des pompiers, a indiqué qu'il y avait eu 35 personnes à l'intérieur de l'hôpital au moment de l'incident. Elles ont toutes été évacuées.

L'hôpital restera fermé le temps qu'une société spécialisée finisse des travaux d'assainissement.

Frank Mancuso, président de JenCare, a fait savoir que l'hôpital s'efforçait d'éclaircir cet incident.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons afin qu'à l'avenir cela ne se reproduise pas», a-t-il souligné.

D'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le phénol est corrosif pour les yeux, la peau et les voies respiratoires, et peut affecter le fonctionnement du cœur, des reins et du système nerveux central.