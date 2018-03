Le mystère de Nessie: le monstre du Loch Ness, a-t-il une famille?

Le lac du Loch Ness attire de nouveau l'attention des fans du monstre préhistorique. Cette fois une touriste américaine prétend avoir filmé ce que certain chercheurs ont déjà baptisé la «famille de Nessie».

Une touriste de l'Idaho, Dakota Frandsen a dit avoir vu quelque chose d'une longueur de 12 mètres avec «la peau grise d'un hippopotame» dans les eaux du Loch Ness. Elle présente comme preuve une vidéo filmée depuis le Château d'Urquhart situé sur la rive gauche du lac, écrit le quotidien britannique Mirror

«Il est intéressant de noter qu'un certain nombre de formes ont été observées dans les eaux et que ce pourraient être Nessie et sa famille», commente Gary Campbell d'après les images, gardien du registre officiel des observations de Nessie au Loch Ness.

Selon lui, «la forme principale semblait éviter délibérément la circulation des bateaux», mais pendant un instant une vedette a attiré son attention «ce qui l'a amené à faire brièvement surface».

Loch Ness Monster spotted by tourist who noticed extra surprise in water https://t.co/IOrPIFGAU3 pic.twitter.com/pVlKxndqYV — Daily Mirror (@DailyMirror) 29 марта 2018 г.

​Dans le courant de l'année 2017, des touristes ont dit avoir vu le monstre onze fois, le nombre record depuis le début du siècle.

Le monstre du Loch Ness, que les touristes ont commencé à surnommer Nessie dans les années 1930 le rendant ainsi moins effrayant, désigne une créature lacustre légendaire supposée vivre, ou avoir vécu, dans le Loch Ness, un lac d'eau douce des Highlands en Écosse. Ce fruit de l'imaginaire humain est devenu emblématique de la cryptozoologie.