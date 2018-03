Pas malpoli, juste Français: la justification d'un serveur renvoyé pour agressivité

Un serveur estime qu’il a été licencié illégalement car sa conduite brutale et agressive envers ses collègues est due non à un manque de politesse mais à sa spécificité culturelle. Il est un Français.

Un serveur français, Guillaume Rey, licencié d’un bar au Canada a entamé des poursuites au Tribunal des droits de la personne de Colombie Britannique contre le patron du restaurant “Milestones Grill and Bar” (Vancouver, Canada) qui risque d’avoir une amende considérable pour licenciement abusif de son employé, a annoncé le journal canadien National Post.

Selon les dires du patron, Guillaume Rey, était “agressif, malpoli et bagarreur” avec ses collègues, ainsi qu’avec les clients. A son tour, le serveur a expliqué sa conduite comme étant culturelle et pas un manque de professionnalisme. Selon lui, les français sont «plus directs et plus expressifs» et les gens peuvent mal comprendre ces qualités françaises.

En dépit de la garantie du serveur à gagner cette affaire juridique, le membre du tribunal, Devyn Cousineau, a demandé M.Rey de montrer «ce qui dans son héritage français, ferait que son comportement serait interprétait à tort comme une violation du comportement normal sur un lieu de travail.»

L’affaire du serveur malpoli montre le problème de la différence des critères pour le service dans différents pays. Ces critères sont établis par les mentalités, les spécificités économiques et les affinités pour les différents plats et les boissons. Ainsi les attentes pour le service sont-elles les mêmes pour un client chinois et celui d’Angleterre?

Le service chez les Français est en particulier très connu dans le monde entier. Les serveurs français ne trouvent pas nécessaire de sourire en permanence et d’anticiper les besoins du client. C’est un trait très français qui est devenu caractéristique en France.

Par contre, est-il judicieux d’exporter ce type de comportement sur un territoire imprégné d’une autre culture?