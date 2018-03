Voir une lune bleue à tout prix, ce phénomène rare illuminera le ciel ce soir (photos)

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'humanité sera témoin d'une lune bleue. Même si depuis le début de l'année c'est la deuxième fois que nous pouvons contempler une lune bleue, c'est un phénomène véritablement rare. La prochaine occasion de l'observer ne se présentera qu'en octobre 2020.

En fait, la notion de lune bleue a été empruntée de la langue anglaise, de l'expression «once in a blue moon», ce qui signifie «très rare, presque jamais» et n'implique donc pas de changement de couleur du corps céleste. La lune bleue est, en termes scientifiques, la deuxième pleine lune du mois et ce phénomène arrive environ une fois tous les trois ans.

