Sans blagues! Instagram pour les animaux voit le jour

Petzbe, un réseau social destiné uniquement aux animaux, a vu le jour la semaine dernière, a annoncé le portail Wired.

«Petzbe est comme Instagram, mais avec une politique stricte. Les humains n'y sont pas admis», précise le portail.

En effet, ce nouveau réseau a été conçu pour pouvoir partager des photos et des vidéos de nos amis les animaux.

Cette application, disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store, fonctionne sur iOS.

Une fois enregistré, vous avez votre profil, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l'empreinte de patte dans le coin en bas à droite. À gauche de cette empreinte, cliquez sur l'icône de chat-chien pour parcourir les animaux de compagnie classés par race. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de l'application pour rechercher des sujets tels que Fashion et Petzbe Portraits.

Au lieu de «suivre» les pages ou d'«aimer» les messages, on encourage les «reniflements» et les «coups de langue».

En une semaine, plus de 2.000 utilisateurs se sont inscrits.