Un jars fait la loi sur une base américaine (vidéo)

Une caméra de surveillance d’une unité militaire américaine à Fort Sill, en Oklahoma, a filmé des soldats US attaqués par un jars belliqueux.

Une caméra de surveillance a enregistré l'attaque d'un jars contre les soldats du camp militaire de Fort Sill Oklahoma.

Une caméra de surveillance installée près de l'entrée d'une caserne du camp militaire de Fort Sill en Oklahoma, a filmé le moment de l'attaque d'un jars agressif. Les gros bras faisant leur service dans l'armée américaine ont été obligés de se sauver à toutes jambes.

Il s'est avéré que le jars et son oie, surnommés Steve et Brenda, vivaient sur le territoire du camp où les militaires s'en occupaient et les nourrissaient. Mais ces derniers temps, Steve est devenu trop querelleur défendant sa femelle.

Le jars est considéré par les militaires comme un animal domestique et de telles opérations d'attaque lui sont pardonnées.