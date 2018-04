Les réponses aux 10 questions sur Kim Jong-un les plus souvent posées sur Google

On sait que vous vous êtes posé au moins une fois ces questions sur Kim Jong-un. Voici les réponses aux dix recherches sur Google concernant le leader nord-coréen que les internautes effectuent le plus souvent… le tout réuni en un seul article.

Nous avons analysé les requêtes sur Kim Jong-un les plus populaires sur le moteur de recherche Google qu'utilisent les internautes à travers le monde entier et avons retenu les dix les plus tapées.

Age

Selon la version officielle du régime, le dirigeant nord-coréen serait né le 8 janvier 1982. Pour rappel, son grand-père Kim Il-sung serait né en 1912 et son père Kim Jong-il en 1942. Cependant, des sources au sein des services de renseignement sud-coréens indiquent qu'il serait né un an plus tard. L'ancienne star du basket Dennis Rodman, qui a rencontré Kim Jong-un en septembre 2013 en Corée du Nord, a déclaré que sa date de naissance était le 8 janvier 1983.

Femme

© AP Photo/ Korea News Service Kim Jong-un et Ri Sol-ju

Celle qui a su conquérir le cœur du leader nord-coréen s'appelle Ri Sol-ju. Elle serait née le 28 septembre 1989 (certaines sources la vieillissent d'un ou deux ans) d'un père professeur d'université et d'une mère chef d'un service de gynécologie.

Ri Sol-ju faisait partie de l'équipe de pom-pom girl de Corée du Nord. D'après des médias sud-coréens, la jeune femme se serait produite devant Kim Jong-un et son père lors d'un concert du Nouvel an 2010 et aurait attiré l'attention de sa future âme-sœur.

© REUTERS/ CCTV Kim Jong-un et Ri Sol-ju

Selon une autre version, les amoureux se seraient fiancés en 2008 puis mariés en 2010. D'après les médias officiels du pays, leur mariage a eu lieu le 25 juillet 2012.

Fortune

D'après The Telegraph, Kim Jong-un aurait à sa disposition plus d'une douzaine de résidences en Corée du Nord. Selon ce même média, il aurait possédé en 2010 4 milliards de dollars américains déposés dans plusieurs banques européennes.

Taille et poids

La majorité des sources s'accordent pour penser que Kim Jong-un aurait mesuré environ 175 cm et pesé environ 90 kilogrammes en 2012. Des médias sud-coréens précisent notamment qu'il aurait grossi depuis et aurait pesé en 2016 130 kilogrammes.

© REUTERS/ KCNA Kim Jong Un

Mort

Si Kim Jong-un est sain et sauf, toujours sourire aux lèvres et regard espiègle, son nom est souvent associé sur le moteur de recherche Google au mot «mort». Cela n'est pas en rapport avec les relations tendues entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.

En consultant les articles qui apparaissent à ce sujet, on trouve des publications parlant dans la plupart des cas de l'assassinat de son demi-frère Kim Jong-nam, les faits datant de l'année dernière.

© AP Photo/ Shizuo Kambayashi Kim Jong-nam

Sœurs

La sœur cadette du leader nord-coréen s'appelle Kim Yo-jong. Selon les services sud-coréens de renseignement, elle serait née le 26 septembre 1987 et est considérée comme un personnage politique. Elle aurait intégré le Parti des travailleurs en 2007. En 2014, elle aurait nommée directrice-adjointe du département de la Propagande et de l'Agitation du Parti des travailleurs de Corée. En juillet 2015, âgée de 28 ans, elle aurait été nommée par Kim Jong-un à la tête du service de propagande du régime. Elle serait mariée et aurait un enfant. En octobre 2017, elle aurait été promue au bureau politique du Parti des travailleurs de Corée.

Le 9 février 2018, Kim Yo-jong a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, devenant ainsi la première de la dynastie nord-coréenne des Kim à s'être rendue sur le territoire sud-coréen depuis 1953.

© Sputnik. Alexandre Vilf Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le Président sud-coréen Moon Jae-in et le vice-président américain Mike Pence pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang

La sœur aînée de Kim Jong-un est Kim Sul-song. Elle serait née le 30 décembre 1974 et aurait un rôle actif dans le département de propagande du régime de Corée du Nord. Des services secrets sud-coréens prétendent notamment qu'elle aurait fait des études à Paris en 2005.

Enfants

A en croire les médias sud-coréens, Kim Jong-un aurait avec sa femme trois enfants qui seraient nés en 2010, 2013 et 2017.

Certaines sources évoquent que le leader nord-coréen aurait étudié de 1996 à 1998 à l'International School of Berne à Gümligen, dans le canton de Berne en Suisse. De 1998 à 2000, il aurait été élève de l'école publique de Liebefeld, sous le nom de Pak Un, avant d'interrompre ses études en Suisse sans avoir obtenu de diplôme.

Maison

Ryongsong est d'après les sources officielles la résidence principale de Kim Jong-un. Ancienne résidence secondaire de Kim Il-sung et l'ancienne résidence principale de Kim Jong-il, elle se trouve au milieu d'une forêt à quelques kilomètres au nord-est de Pyongyang. Elle serait composée d'appartements luxueux, de salles de banquets, d'une piscine olympique, d'un spa, d'un sauna, d'un stade d'athlétisme, d'une écurie, d'un hippodrome, d'un stand de tir et d'un circuit automobile. Le tout s'étendant sur environ 12 km2.

Il y aurait également des installations souterraines anti-atomiques ainsi que des tunnels et une gare ferroviaire souterraine privée.

Le complexe serait protégé par une clôture électrique, des champs de mines, des check-points et serait surveillé par plusieurs unités militaires lourdement armées.

Mèmes

Les photos du Président nord-coréen ont inspiré à des internautes plusieurs mèmes amusants. On vous laisse en regarder quelques-uns.

