Joyeuses Pâques! Elle réveille son fils avec un taser pour aller à l’église

Une résidente de la ville américaine de Phoenix, en Arizona, a utilisé un taser pour réveiller son fils qui devait aller à l'église et assister au service de Pâques, selon la chaîne de télévision KSAZ-TV.

Selon le média, Sharron Dobbins, âgée de 40 ans, a essayé de réveiller les membres de sa famille pour aller ensemble à l'église.

Cependant, les amis de l'un des fils dormaient dans la maison, et celui-ci a refusé de leur demander de partir et s'est en outre adressé en termes grossiers à sa mère.

Par conséquent, la femme a pris un taser et est venue avec dans la chambre de son fils de 17 ans.

D'après le jeune homme, sa mère l'a frappé à la jambe. Il a appelé la police. En arrivant, les agents des forces d'ordre ont trouvé des traces de taser sur le corps de l'adolescent et ont arrêté la femme.

Mme Dobbins a été accusée de violence domestique contre un mineur. Suite à l'audience préliminaire, le juge l'a libérée sans caution, mais à certaines conditions: elle ne doit pas contacter le policier qui a procédé à l'arrestation et elle ne doit pas non plus posséder d'armes, y compris des tasers.

Sharron Dobbins prétend quant à elle qu'elle a appuyé sur le bouton de l'appareil uniquement pour faire du bruit et n'a pas touché son fils, étant éloignée d'un mètre et demi de lui. Mme Dobbins comparaîtra à nouveau devant le tribunal.