Des robes en sacs poubelle rendent célèbre une fille turque (images)

Une petite fille de la ville turque d’Antalya est devenue une star sur Instagram grâce à ses costumes insolites «fabriqué à la main» à partir de matériaux achetés dans un magasin DIY («Do it yourself», «Fais-le toi-même» en français).

Stefanie Chaglar, 4 ans, qui pose dans les looks célèbres de Rihanna, de Rita Ora, de Katy Perry, de Nicki Minaj et de Björk, a fait le buzz sur les réseaux sociaux, relate le tabloïde The Sun.

Selon la mère de la fille, tous les costumes sont faits en papier, en papier bulle, en sacs poubelle et en autres matériaux de fortune. La fabrication de chaque robe ne prendrait que quelques minutes.

Stefanie n'a pas peur des photographes et pose depuis l'âge de 2 ans, poursuit sa mère avec fierté.

«Quand Stefanie pose devant un appareil photo, je me sens heureuse. Cela lui plaît beaucoup aussi. À la fin de chaque session photo, elle vérifie si elle ressemble suffisamment à la célébrité. Dans l'avenir, Stefanie veut se déguiser en Jennifer Lopez, en Nicole Kidman, en Lady Gaga et en Beyoncé», souligne sa mère.