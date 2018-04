Rosie Sanchez et son mari ont fait une rencontre peu agréable avec un requin blanc non loin de l'île Key Largo, dans l'océan Atlantique. La femme l'a filmé en vidéo et publié sur Facebook.

Le prédateur s'est approché du bateau du couple à plusieurs reprises et l'a même poussé au moins une fois.

Cette «chasse» n'a toutefois pas duré longtemps. Après avoir satisfait sa curiosité, le requin a laissé le couple se remettre de ses frayeurs.