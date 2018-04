Les mamelons de la louve romaine sur le logo d'un club de foot dérangent la TV iranienne

Les spectateurs aux yeux de lynx ont remarqué que les mamelons de la louve la plus célèbre de l’histoire, celle qui a allaité Rémus et Romulus, sont tombés en disgrâce sur la TV iranienne. Lors de la diffusion d’un match entre les équipes espagnole et italienne, le logo de cette dernière a été flouté là où se trouvent les mamelons de la louve.