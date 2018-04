Melania Trump avait déjà rompu avec son époux. L’histoire se répéterait?

En 1998, Melania Trump a déjà quitté son époux, a raconté l'écrivain Ronald Kessler, auteur du livre «The Trump White House: Changing the Rules of the Game» (La Maison-Blanche de Trump: Changement des règles du jeu), qui est sorti la semaine dernière.

Selon M.Kessler, Melania entendait partir à Mar-a-Lago, en Floride, mais avant d'y aller elle s'est retrouvée nez à nez avec une ex-compagne de son époux, la mannequin Kara Young, avec qui Donald Trump était sorti durant deux ans. Mme Trump a ainsi pris la décision de quitter son mari.

«Elle a dit "Rien à faire de ses milliards de dollars, ou Mar-a-Lago, ou le magnifique appartement, je pars!" Elle a juste rompu avec lui et a demandé de lui envoyer tous ses vêtements. Elle a appelé le majordome Tony Senecal pour qu'il lui rapporte ses vêtements de Mar-a-Lago», a raconté l'écrivain à The US Weekly.

D'après lui, la séparation a duré une semaine. Le futur Président a réussi à la faire revenir.

«Cela vous donne un indice sur son caractère», a plaisanté l'écrivain.

Récemment, une source familiale de The US Weekly a indiqué qu'«elle était très, très malheureuse dans sa vie».

«Si elle pouvait, elle partirait, laissant Donald pour être simplement avec son fils», a ajouté la source.

Donald Trump s'est retrouvé au cœur de plusieurs scandales suite à des soupçons, visant le Président, de liaison extra-conjugale. L'ancienne playmate Karen McDougal s'est livrée sur sa liaison avec Donald Trump, qui aurait eu lieu peu après qu'il a épousé Melania et après que cette dernière a donné naissance à leur fils Baron.

En outre, l'avocat personnel du Président américain, Michael Cohen a déclaré en février avoir versé 130.000 dollars de sa poche en 2016 à une actrice porno, Stormy Daniels. Il a cependant refusé de discuter de ce paiement, y compris du fait que Trump était au courant.