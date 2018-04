Des hackers effacent la vidéo la plus visionnée de YouTube… et le Web les en remercie

Tandis que des hackers ont piraté le compte de la chaîne Vevo sur YouTube et ont effacé la vidéo la chanson Despacito, le clip le plus visionné de toute l’histoire du site, plusieurs internautes ont remercié les pirates en leur demandant de supprimer d’autres mélodies qui leurs restent dans la tête tout au long de la journée.

Un groupe de hackers s'appelant Prosox et Kuroi'sh, a piraté la chaîne de musique Vevo sur YouTube. Les pirates ont notamment supprimé le single de Luis Fonsi et Daddy Yankee, «Despacito», ayant franchi un seuil extraordinaire, devenant la première vidéo au monde à atteindre 5 milliards de vues sur YouTube.

En outre, les pirates ont changé les titres et les descriptions d'autres vidéos célèbres postées sur Vevo, d'après des médias.

© REUTERS/ Lynne Sladky, File Le clip de Despacito bat le record de clics sur YouTube

La direction de YouTube et celle de la chaîne Vevo n'ont pas encore commenté la situation.

Selon des médias, l'un des pirates qui a présument participé à l'attaque sur YouTube aurait écrit sur Twitter qu'il l'avait fait pour le plaisir. «J'ai tout simplement utilisé un script qui change le nom des vidéos musicales. Ne me jugez pas, j'aime YouTube».

Cependant, plusieurs internautes n'ont pas pu s'empêcher de remercier ces «bienfaiteurs» d'avoir supprimé le clip de Despacito et ont en outre demandé de s'en prendre à d'autres vidéos.

Bonjour Mr le #hacker,



En plus de #Despacito, est ce tu peux aussi supprimer celle de gangnam style, s'il te plaît?



Affectueusement,

L'humanité. — Skathakh (@Skathakh) 10 апреля 2018 г.

despacito supprimé merci dieu 😭😭 — zey! bday j-1 (@yunghistoria) 10 апреля 2018 г.

Despacito, une chanson au rythme accrocheur tournée dans les rues de Porto Rico, a été publiée sur YouTube en janvier 2017 et a rapidement gagné en popularité en dehors de l'Amérique latine.

La vidéo a déjà battu trois records sur YouTube, à savoir: le clip le plus regardé en ligne, la vidéo la plus visionnée en ligne et le clip le plus visionné sur YouTube.