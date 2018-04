Donne-moi ta patte, l’ami! Comment les animaux donnent un coup de main aux autres (vidéo)

Généreux, courageux et craquants, les animaux sont souvent dotés des meilleures qualités, attribuées jusqu’à présent aux humains. Ils s’empressent de secourir les autres, viennent faire un câlin et consoler dans les moments douloureux. Découvrez une sélection de vidéos à faire fondre les pierres.

Une journée un peu difficile? Ne stressez plus! Offrez-vous un petit moment de détente tout doux. Peu nombreux sont ceux qui resteront de marbre face au comportement attendrissant et, bien souvent, surprenant de ces animaux. Intelligents, chaleureux et francs, parfois de manière très bestiale, ils peuvent avoir des qualités humaines (parfois en mieux). Voici une sélection de vidéos qui vous fera oublier vos chagrins en s'exclamant «oh, trop chouuuu» devant vos ordinateurs.

Rien ne résiste à l'amour d'une maman

Poils hérissés, yeux rivés sur son adversaire plusieurs fois plus grand que lui, cet écureuil n'a aucun doute avant de se ruer sur un serpent qui vient de faire intrusion dans son nid où se cachaient à l'abri du danger ses bébés.

La bagarre s'est déroulée en 2017 dans la ville américaine de Virginia Beach. Découragé par cette attaque acharnée, le serpent n'a eu d'autre choix que reculer.

Vivre comme chien et chat, vraiment?

En voici une belle preuve d'amitié et de tolérance entre animaux qui pourrait servir d'exemple à certains êtres humains. Voyant que son ami chaton n'arrive pas à monter les escaliers, un berger allemand, répondant au joli nom de Tennyson, décide de lui donner un petit coup de patte.

Sur la vidéo, on voit que Tennyson commence par donner une leçon à son ami et lui montre avec sa truffe comment monter. En élève appliqué, le petit chaton s'en sort plutôt bien malgré la hauteur des marches. Néanmoins, Tennyson trouve qu'il ne va pas assez vite et pour l'aider attrape doucement ce petit bout et l'amène directement en haut de l'escalier. Une fois arrivés, les deux amis se couchent l'un à côté de l'autre. Et si c'était ça vivre comme chien et chat?

Ami un jour, ami toujours: comment un singe aide un chien

Fidèles en amitié, les animaux ne laissent jamais leurs amis en difficulté. Cette histoire d'un singe et d'un chien en est un parfait exemple.

En traversant la rivière, les deux amis ont dû passer par de grands cailloux. Néanmoins, comme on le voit sur la vidéo partagée sur YouTube, lorsqu'il ne restait qu'à faire un dernier effort, le chien, visiblement effrayé par l'eau, n'arrivait pas à prendre son courage à deux mains et à sauter.

Le singe, qui tenait la laisse du chien, a essayé de le tirer. En vain! Mais le singe n'a pas abandonné son ami, essayant par tous les moyens de le persuader. Finalement, le chien se décide et…saute pour rejoindre son ami simiesque. Contents, tous les deux reprennent leur route.

Votre voiture est en panne? Parfois une aide vient de nulle part…

Souhaitant faire quelques réparations dans sa voiture, cet homme ne s'attendait certainement pas à ce que cet adorable raton laveur lui vient en aide.

Même s'il n'est pas forcément doué en mécanique, son dévouement ainsi que son enthousiasme feront fondre les pierres, n'est-ce pas?