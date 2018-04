Un Australien «pêche» une centaine de requins d’un seul coup (vidéo)

En Australie , un pêcheur a fait une césarienne à une requin enceinte, tuée par un autre prédateur, et à secouru ses 98 bébés.

Mathew Orlov, 46 ans, a remarqué sur le littoral un requin plat-nez. Dans une interview accordée à The Daily Mail, il a expliqué que le poisson avait des traces de morsures laissées par un autre requin. Mathew a remonté le poisson sur son bateau. Après l'avoir mis sur le dos, il a noté la taille protubérante de son ventre et le fait qu'il se mouvait. Mathew a compris que la requin était enceinte et est vite venu au secours des petits.

«Un instinct s'est manifesté. Je n'avais jamais fait quelque chose de pareil par le passé mais je pêche depuis assez longtemps pour comprendre que nous devions sortir les bébés le plus vite possible».

Il s'est trouvé qu'il y avait presqu'une centaine de bébés que le pêcheur, en l'espace de neuf minutes seulement, a réussi à sortir du ventre de leur mère pour les relâcher dans l'océan. Il a confié à The Daily Mail qu'il ne pouvait pas faire autrement:

«J'aime l'océan et je les respecte parce qu'ils sont une partie importante de l'écosystème.»