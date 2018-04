En Italie, une maison «abritant» le cadavre de l’ancien propriétaire mise aux enchères

En Italie, une maison a été mise aux enchères avec un cadavre dans le salon. Cette situation étrange a eu lieu dans une commune de la province de Vicence: le corps du propriétaire de la maison, presque semi-momifié, a été retrouvé par l'huissier de justice qui devait examiner les lieux avant la vente aux enchères prévue pour le 24 avril, relate le journal italien Cronaca.

Il s'agit de Walter Dal Zotto, 42 ans, dont la mort daterait d'entre juin et juillet 2017, probablement suite à une maladie, précisent les autorités locales.

La maison, dont le prix est pour le moment estimé à 27.000 euros, avait été mise aux enchères sans que personne n'ait remarqué la mort du propriétaire.

En fait, M. Zotto était en difficulté financière et n'était plus en mesure de payer les versements du prêt. Décrit comme un homme solitaire, il avait peu d'amis et vivait loin de sa famille, avec qui il avait coupé les ponts après la mort de sa mère.