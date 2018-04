La NASA s’apprête à lancer un «chasseur» de vie extraterrestre

Un nouveau télescope spatial sera lancé par la NASA dans le but de découvrir des planètes situées au-delà de notre système solaire et d’étudier leur atmosphère. Les chercheurs estiment qu’elles peuvent être potentiellement habitables.

La NASA entend lancer ce 16 avril le télescope spatial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), qui sera chargé de chercher des exoplanètes et d'étudier leur atmosphère, annonce le site Science Alert. Cet appareil peut permettre aux astronomes de découvrir des planètes rocheuses adaptées à la vie qui se trouvent près d'autres étoiles.

Selon les médias, ce nouveau télescope spatial de la NASA permettra d'observer 200.000 d'étoiles situées à une distance relativement courte du Soleil. Les scientifiques entendent mesurer la taille et la composition de l'atmosphère des planètes au moment des transits astronomiques, lorsqu'elles passent devant les étoiles autour desquelles elles tournent.

Le lancement du TESS constitue une étape préparatoire avant le lancement du JWST (James Webb Space Telescope), prévu pour 2020. Ce télescope sera doté d'un miroir dont le diamètre équivaut à 6,5 mètres et qui collecte beaucoup plus de lumière que le télescope Hubble Space. Tandis que le TESS peut aider à découvrir des étoiles autour desquelles sont situées les planètes qui intéressent les chercheurs, le JWST permettra de les étudier plus précisément.

Les chercheurs estiment que dans les décennies à venir, ils pourront découvrir des planètes qui ressemblent à la Terre et qui se trouvent à une bonne distance de leurs étoiles-mères pour que l'eau y soit liquide. Il est possible qu'il y ait également des planètes dont les atmosphères contiennent des molécules d'oxygène.