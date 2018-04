D’après l’index de la qualité de la nationalité, le passeport de rêve est…

La France obtient le statut de pays dont la citoyenneté a le plus grand nombre d’avantages, selon l’index de la qualité de la nationalité calculé par la société de conseil Henley & Partners. Elle a ainsi dépassé l’Allemagne, pourtant leader indétrônable au cours des sept dernières années.

La France arrive en tête du classement des meilleures nationalités élaboré par la société de conseil Henley & Partners qui évalue les pays selon leur développement économique et humain, leur stabilité et la possibilité de leurs citoyens de voyager sans visas et d'aller travailler à l'étranger sans être confrontés à des formalités lourdes.

© AFP 2018 PATRICK KOVARIK En signe de protestation aux frappes en Syrie, il renonce à sa nationalité française

La deuxième place est occupée par l'Allemagne, qui a été en tête du classement pendant les sept dernières années, tandis que l'Islande et le Danemark arrivent respectivement troisième et quatrième. Les Pays-Bas complètent ce Top-5.

La Russie occupe la 63e place dans cette liste, comme l'année dernière.

Les trois pays en queue de ce classement de 167 pays sont l'Irak, l'Afghanistan et la Somalie.

Selon le professeur Dimitry Kochenov qui a élaboré cet index, ce classement permet d'évaluer «la valeur interne de chaque nationalité», ainsi que de «définir la diversité et la qualité d'opportunités que notre nationalité nous permet de poursuivre à l'étranger».