Nuit d’Apocalypse: la Russie en proie aux intempéries

Ce weekend le temps apporte beaucoup de surprises aux Russes. Tandis que plusieurs villes se sont réveillées ce matin sous une épaisse couche de neige, un ouragan s’est abattu sur la capitale russe en faisant deux morts et plusieurs blessés.

Ce weekend les intempéries ont touché plusieurs régions russes, donnant à leurs habitants l'impression de vivre un deuxième hiver.

Публикация от Андрей/Andrey (@andrejstartsev) 22 Апр 2018 в 12:53 PDT

De nombreux automobilistes ont été obligés de déneiger leurs voitures ce matin.

«Nous sommes le 22 avril. Et c'est seulement en une nuit. Je n'ai pas réussi à déneiger ma voiture et à quitter la cour», a déploré une habitante de Kirov, une ville située sur le chemin de fer du Transsibérien, à 956 km à l'est de Moscou.

D'autres vidéos faites à Kirov:

Les stations de Sotchi invitent de nouveau les touristes à faire du ski.

Les habitants de Perm continuent également de pratiquer des activités sportives en extérieur.



La situation à Moscou frappée par une forte tempête a été plus dramatique. Deux personnes, dont une fille de 12 ans, sont mortes et encore 25 ont été blessés. Selon le bureau météorologique de Moscou, la vitesse du vent s'élevait à 108 km/h.

Certains Moscovites ont comparé les évènements de cette nuit à une apocalypse.

«Une Apocalypse! Un autre ouragan a fait tomber des arbres, cette fois la ligne électrique a été rompue, deux arbres ont été déracinés.»

Les services routiers ont également été obligés de surmonter les conséquences de l'ouragan dans la région de Moscou.

En mai 2017, un ouragan à Moscou avait coûté la vie à 18 personnes.