Du jamais vu: un drone filme la partie «la plus sauvage» de la Grande Muraille (vidéo)

L'agence chinoise Xinhua a montré la partie de la Grande Muraille située dans le district de Suizhong au nord-est de la Chine. Jamais restaurée, elle est considérée comme étant la plus belle et la plus authentique partie de cette gigantesque fortification qui est devenue un des emblèmes du pays.

L'accès à ce fragment de la Muraille dont la longueur dépasse 1.700 mètres est interdit aux touristes. Selon les média chinois, il a été construit au Ve siècle et reconstruit au XIVe siècle sous la dynastie Ming.

The wild side of the Great Wall! Aerial footage shows the most beautiful "wild wall" pic.twitter.com/s5L0coiFlz — China Xinhua News (@XHNews) April 21, 2018

​Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1987 et sur la liste des Sept nouvelles merveilles du monde depuis 2007, la Grande Muraille attire quotidiennement des millions de touristes. Sa section la plus célèbre située à Badaling et qui couvre environ 80 kilomètres au nord-ouest de Pékin est visitée par 55.000 personnes chaque jour.