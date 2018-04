«Nom de Dieu, sur quoi on vient de tomber?»: des chercheurs ahuris par un «vampire» rouge

La mission de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) à bord du navire Okeanos Explorateur a découvert un habitant marin ressemblant à un calamar, un nautile et une méduse à la fois, selon The National Geographic.

«Il y a de nombreuses pieuvres sur le fond qui sont adorables. Celle-ci rappelle plutôt un calamar vampire de couleur, mais elle a un motif sur la peau tout à fait bizarre qui m'a totalement sidérée. Elle se déplace exactement comme un nautile», a indiqué la biologiste Sarah McAnulty de l'Université du Connecticut.

En voyant cette créature pour la première fois, un autre biologiste de la mission, Mike Vecchione, a pensé: «Nom de Dieu, sur quoi on vient de tomber?», rapporte The National Geographic.

D'après Sarah McAnulty et Mike Vecchione, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur leur découverte. Il pourrait s'agir d'un représentant d'une espèce inconnue jusqu'alors, mais, comme l'a indiqué M.Vecchione, la créature pourrait s'avérer être un Discoteuthis discus, un calamar vivant dans les eaux de l'Atlantique tropicale.