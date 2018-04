Un garçon de 12 ans vole la carte de crédit de ses parents et s'envole pour Bali

À Sydney, un garçon de 12 ans a volé la carte de crédit de ses parents, a dupé sa grand-mère et a pris de son plein gré un vol pour Bali suite à une dispute familiale.

Un garçon australien, présenté comme s'appelant Drew par l'émission locale A Current Affair, qui s'est vu priver d'un voyage vers Bali par sa mère, a toutefois réussi à réserver lui-même un vol chez une compagnie aérienne permettant aux enfants de 12 ans de voyager sans être accompagnés et à quitter le pays sans entrave.

© AP Photo / Brynjar Gauti En Islande, un fugitif se trouve dans le même avion que la Première ministre

Après avoir dit à ses parents qu'il allait à l'école, il a déposé sa trottinette Razor dans une gare des environs, d'où il s'est rendu à l'aéroport et, en utilisant une borne d'enregistrement en libre-service, a embarqué pour Perth, puis pour l'Indonésie, a précisé la chaîne The Nine Networtk.

Il n'a été arrêté qu'une seule fois, à l'aéroport de Perth, lorsque le personnel lui a demandé de présenter une pièce d'identité pour s'assurer qu'il avait plus de 12 ans, selon le journal The Guardian Australia.

«Ils ont juste demandé ma carte d'étudiant et mon passeport pour prouver que j'ai plus de 12 ans et que je vais à l'école secondaire», a-t-il précisé à A Current Affair. «C'était génial puisque je voulais partir à l'aventure», a ajouté le garçon.

Bali , il s'est enregistré à l'hôtel All Seasons, assurant au personnel qu'il attendait l'arrivée de sa sœur.

Après que son école a signalé son absence, la famille du garçon s'est mise en quatre pour le retrouver. Après avoir appris que son fils était à Bali, Emma ​​s'est tout de suite envolée pour le récupérer.

Emma a dit que le garçon n'aimait pas entendre le mot «non».

«Choqués, dégoûtés, il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous avons ressenti quand nous l'avons appris qu'il était parti à l'étranger», a-t-elle confié à A Current Affair.