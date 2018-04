Un acte de délinquance d’un grand ours noir fait mourir une Américaine de peur (vidéo)

Il était très tard dans la nuit quand une Américaine a appelé les forces de l’ordre pour déclarer que quelqu’un s’était enfermé dans sa voiture et klaxonnait sans relâche. Une fois arrivés sur les lieux, les agents ont découvert que le suspect, entré dans le véhicule par effraction, n’était autre qu’un habitat de la nature de très grande taille.

Un très grand ours noir, aussi appelé baribal, s'est enfermé dans la voiture d'une habitante de l'État du Colorado, aux États-Uni s, et klaxonnait jusqu'à ce que les policiers n'arrivent pour l'en libérer, selon le compte officiel du shérif du comté. La propriétaire de la voiture a appelé la police tard dans la nuit pour annoncer qu'un suspect inconnu avait pénétré dans son véhicule, relate NBC.

L'animal, un ours noir de 70 ou 90 kilogrammes, s'était apparemment infiltré à l'intérieur de l'automobile par la porte du passager et l'avait refermée par accident. Une fois enfermé, il a commencé à saccager le véhicule. Lorsque les officiers du bureau du shérif ont ouvert la porte arrière, l'ours a sauté de la voiture et a couru pour disparaître dans la forêt. Personne, y compris l'ours, n'a été blessé.

Suite à cet incident, la police a publié sur sa page Facebook un message de précaution concernant l'attitude à adopter en cas de rencontre avec un ours. Les forces de l'ordre appellent à faire attention et à suivre une liste de conseils qu'ils ont conclus par la phrase suivante:

«Croyez-nous, si vous ne voulez pas être mangé par un ours qui a faim.»