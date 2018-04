Quand une oie attaque, c’est le sauve-qui-peut (Photos)

© Sputnik . Vitaliy Belousov Un jars fait la loi sur une base américaine (vidéo)

Les photos d'un golfeur de 16 ans attaqué par une oie géante ont diverti la Toile.

Isaac Couling, un lycéen, est venu participer à un tournoi de golf dans le Michigan. Mais une fois que le jeune homme s'est mis à envoyer la balle vers les trous, une énorme oie l'a brusquement attaqué.

​Le sportif ne s'attendait visiblement pas à cette agression et a tenté de se sauver. Mais l'oiseau a été plus rapide et a renversé le malheureux, se mettant à le becqueter.

Il s'est avéré plus tard que le terrain aménagé pour le jeu était aussi le territoire de cette oie, qu'elle s'est mise à défendre car son nid y était caché.

Aucun des deux protagonistes n'a été blessé dans la bagarre.