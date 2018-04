Effrayé par un requin, cet Australien ne trouve rien de mieux à faire que de l’attraper…

La meilleure défense c’est l’attaque: retenez bien cette expression qui pourrait un jour vous sauver la vie, comme ça a été le cas avec cet Australien. En surfant dans les vagues, il ne s’attendait pas à rencontrer un requin. Pris de panique, il n’a trouvé rien de mieux que de s’en saisir et de l’emmener sur la plage…

Matthew Lee est un grand passionné du surf. Néanmoins, en s'adonnant à ce plaisir près des rochers à Lennox Point, en Australie, il a eu la peur de sa vie en rencontrant un requin.

Selon lui, il était environ 7 heures du matin lorsqu'il a vu un requin surgir à côté de lui et lui donner un coup, en le poussant. Effrayé par cette rencontre inattendue, le surfeur n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et de fait, il a bonnement attrapé le requin et il est revenu avec lui sur la plage.

«En y réfléchissant maintenant, cela paraît être la chose la plus stupide à faire, mais là, je pensais que si je l'attrapais, je saurais exactement où se trouvait sa bouche», a-t-il expliqué au quotidien Northern Star.

Par ailleurs, Matthew a affirmé qu'il avait agi par un pur instinct.

​Sur la photo qui a été faite sur la plage, on peut comparer la taille du poisson avec celle d'un être humain.