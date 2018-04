Un trampoline incontrôlable sème le chaos en Alaska (vidéo)

La vidéo ci-dessous, prise mardi, montre un trampoline porté par des vents violents aux alentours de la base conjointe Elmendorf-Richardson.

Le trampoline a percuté une maison et une voiture avant de dégringoler sur l'autoroute, relate le portail d'actualités UPI.

«Juste après avoir tourné la vidéo, mes voisins et moi, nous nous sommes précipités dehors, avons sauté dessus et l'avons démonté pour qu'il ne cause plus de dommages», a précisé le «metteur en scène».