Une lionne tente d’ouvrir une voiture avec des touristes, voici la suite (vidéo)

Une lionne curieuse a essayé d'ouvrir la porte d'une voiture avec des touristes dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud. Le témoin de cette «attaque», qui se trouvait dans un autre véhicule, à immortaliser ce moment à glacer le sang.

Comme l'explique l'auteur de la vidéo, il traversait le parc avec des amis dans un convoi de plusieurs voitures. À un moment, ils ont remarqué une dizaine de lions qui se reposaient sur la route. Les touristes se sont approchés des animaux pour les observer.

Subitement, une lionne est venue près d'une automobile et s'est mise à essayer d'ouvrir une porte avec ses pattes et ses dents. La personne au volant a décidé de ne pas prendre de risque et s'est rapidement éloignée de l'animal.