Un lion futé sur le point de pénétrer dans une voiture (Vidéo)

Une vidéo montrant un lion bien avisé essayant d'ouvrir la portière d'une voiture avec des passagers à son bord devient virale sur le Net.

L'incident est survenu dans le parc national Kruger, au nord-est de l'Afrique du Sud. L'administration du parc a publié la vidéo sur sa chaîne YouTube.

On y voit une colonne de voitures sur une route et un jeune prédateur qui se promène sur la chaussée. Au bout d'un moment, l'animal s'intéresse à une voiture et tente d'y pénétrer. Il a flairé l'auto et a examiné le coffre.

Les passagers de la voiture avaient à peine eu le temps de verrouiller les portières avant que le lion très futé ne devine à quoi servait la poignée de la portière…

Gardez toujours vos portières verrouillées, avertissent les collaborateurs du parc.