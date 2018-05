Quand les dessins sont sur le point de vous parler

Une artiste américaine dessine des images incroyablement réalistes qui semblent être des photos. Cela s’appelle du photoréalisme et cela ne manque pas d’impressionner!

Pour l'artiste américaine Heather Rooney, les petites choses semblent être les plus importantes. Illustrateur spécialisé dans les dessins photoréalistes au crayon et au graphite, elle crée des dessins tellement criant de vérité qu'on ne s'étonnerait pas si les personnages se mettaient à nous parler!

Les internautes ont beaucoup apprécié son talent, qualifiant ses images d'«incroyables», de «sensationnelles» et de «bouleversantes».

Heather s'adonne à son travail de tout son cœur. Elle peut consacrer 100 heures à la création d'une seule œuvre.

Difficile à croire, mais pour dessiner ses chefs-d'œuvre, l'artiste n'utilise que des crayons.

«Après avoir créé mon premier portrait, quand j'étais à l'école secondaire, je me suis passionnée pour la peinture photoréaliste et j'ai mis en avant les détails. J'ai beaucoup travaillé et ma technique s'est perfectionnée», raconte-t-elle.

Parmi ses travaux, on trouve des portraits de Rihanna et de David Bowie, de Messi et de Jared Leto. En outre, elle semble avoir un faible pour Harry Potter.

Sur Instagram, elle a déjà plus de 302.000 abonnés, et 740.000 sur Facebook.