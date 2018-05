Melania est-elle heureuse en ménage? L’entourage de Trump rompt le silence

Il semble que ces derniers temps un froid se soit installé dans les relations entre Donald et Melania Trump, les médias n’ayant de cesse de révéler de nouveaux détails sur leur vie privée. Les amis de leur famille ont récemment confié à The Washington Post que les époux passaient de moins en moins de temps ensemble même pendant leur temps libre.

Sur fond des derniers évènements qui ont secoué la vie familiale de Donald Trump, dont les allégations selon lesquelles il aurait trompé sa femme Melania avec l'actrice de films X Stormy Daniels et puis «acheté» son silence, The Washington Post a interrogé l'entourage des Trump sur l'ambiance dans la famille.

© REUTERS / Jonathan Ernst Melania Trump privée de cadeau pour son anniversaire?

Selon plusieurs de leurs amis, le Président et la Première dame américains passent très peu de temps ensemble, du fait d'horaires et de priorités différents.

«Ils passent très peu voire jamais de temps ensemble», a déclaré l'un de leurs amis de longue date.

D'après le média américain, Donald Trump se réveille à 5h30 du matin, regarde les actualités et publie des tweets tandis que son épouse dort dans sa propre chambre. Ils ont été souvent aperçus en train de passer leur temps libre séparément. Certains de leurs actuels et anciens assistants affirment que les Trump mangent rarement ensemble à la Maison-Blanche.

Néanmoins, ces propos ont été démentis par Stephanie Grisham, porte-parole de la Première dame américaine, qui a souligné que la famille passait la plupart des soirées ensemble lorsque Donald Trump n'était pas en déplacement.

«[Melania] se concentre sur son rôle de mère. Elle se concentre sur son rôle d'épouse et sur son rôle de Première dame […] Le reste n'est que rumeurs», a-t-elle martelé.

Ces derniers temps, les relations entre Melania et Donald Trump semblent de plus en plus tendues. Lors du déplacement du Président français accompagné de son épouse aux États-Unis, la Première dame américaine a refusé de prendre la main de son mari alors qu'ils posaient tous les deux devant les photographes aux côtés du couple Macron.

En janvier dernier, The Washington Post avait publié un article affirmant que Donald Trump avait trompé sa femme Melania avec l'actrice de films X Stormy Daniels. Le média avait également annoncé qu'en 2016, à la veille de la présidentielle américaine, l'avocat du futur Président, Michael Cohen, lui avait versé 130.000 dollars pour qu'elle garde le silence sur sa relation avec Donald Trump. Selon un des avocats de Donald Trump, l'ex-maire de New York Rudy Giuliani, le Président avait acheté le silence de Stormy Daniels pour se prémunir contre les accusations d'adultère et non pas à cause de sa participation à la présidentielle.