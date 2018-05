Des oiseaux ressemblant aux Tortues Ninja sont à observer dans un zoo britannique (photos)

Une paire d'oiseaux chanteurs très rares et incroyablement beaux viennent d'arriver au Zoo Newquay à Cornwall, en Angleterre. D’après certains visiteurs, les oiseaux ressemblent à s’y méprendre aux Tortues Ninja.

Deux pies verte de Java — un mâle et une femelle — ont rejoint le Zoo Newquay à Cornwall pour la plus grande joie de ses visiteurs. Il s'agit des oiseaux chanteurs les plus menacés dans le monde, relate le tabloïd People Pets.

Les oiseaux font provisoirement partie de l'exposition intitulée «Gemmes de la jungle», ouverte pour mettre en lumière les problèmes entourant le commerce des oiseaux.

Ekek-geling Jawa (Cissa thalassina) menjadi salah satu burung endemik Jawa Barat yang semakin langka dan terancam punah. #IndonesiaUnik pic.twitter.com/0HXPcTB1nk — Good News From Indonesia (@GNFI) 25 июля 2017 г.

Ces oiseaux — qui ressembleraient selon certains visiteurs aux Tortues Ninja — sont originaires de Java, en Indonésie. La couleur de leurs plumes est due à un régime alimentaire riche en vitamines et en pigments tels que les lutéines.

Bien que cette espèce de pie soit omnivore, les oiseaux préfèrent manger de la papaye mûre assortie d'insectes et de souris.

«Il est indispensable que les insectes qu'ils mangent soint riches en lutéine et en nutriments pour préserver la couleur de leurs plumes», ont indiqué aux journalistes les employés du zoo.