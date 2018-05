Quand une ribambelle de ratons laveurs tombe du plafond… (vidéo)

Il arrive que le ciel ou le plafond nous réserve des surprises. Et il ne s’agit pas seulement d’étoiles filantes ou d’une lampe pendue. Parfois, cela peut aussi être une femelle raton laveur et ses cinq bébés qui tombent soudainement sur votre canapé …

Une femelle raton laveur et ses cinq petits sont tombés littéralement du plafond dans la maison de l'un des résidents de la ville américaine de Sheridan, au Michigan.

La famille nichait dans le grenier, mais à un moment donné le plafond n'a plus pu supporter leur poids, et les animaux sont tombés pour atterrir directement sur le canapé du salon.

La vidéo prise sur le lieu de l'incident a été publiée sur Facebook par le service de la sécurité publique.

Sur la vidéo on voit les sauveteurs et les policiers attraper les ratons laveurs et les mettre dans un sac de transport.

Plus tard, toute la nombreuse famille a été libérée.