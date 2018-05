Le top 10 des produits alimentaires «mortels» annoncé

Des viandes traitées, de la charcuterie, des pizzas et même des biscuits… Une liste des produits alimentaires les plus dangereux pour le cœur a été dressée par un professeur en cardiologie de l’Université Hofstra.

La liste des dix produits alimentaires les plus dangereux pour le cœur a été faite par Regina Druz, professeur en cardiologie de l'Université Hofstra, directrice du Département de cardiologie de l'Hôpital Episcopal Saint-Jean à New-York, cité par The Time.

Les hamburgers sont en première place sur la liste. Le volume de graisses saturées et de glucides que l'on trouve dans ce produit, est très mauvais pour le cœur. De plus, il est considéré que les ingrédients utilisés par la plupart des restaurants sont de qualité moyenne, d'après la spécialiste.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Le produit alimentaire à ne jamais acheter pour repousser la mort

Des viandes traitées, de la charcuterie, des pizzas et même des biscuits ont été listés parmi les autres produits dangereux. L'expert explique que ces aliments comprennent un grand nombre de graisses saturées et de sel. D'après The Time, c'est le sel qui est surtout responsable de l'hypertension artérielle.

Viennent ensuite les produits sucrés comme les bonbons, les sodas, ainsi que les petits-déjeuners avec des céréales sucrés. Ils peuvent mener à des problèmes de cholestérol. De plus, Regina Druz rappelle que la consommation élevée de sucre peut causer du diabète et provoquer l'obésité.

A part les produits énumérés ci-dessus, le médecin a aussi nommé les frites et la margarine comme étant des aliments énormément dangereux pour votre cœur, à cause d'un taux élevé de gras trans qui a des effets délétères sur votre organisme, prévient l'expert.

Afin de garder votre cœur en bonne santé, il est important de réduire la consommation de ces produits qui peuvent causer une maladie.